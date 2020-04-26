6361 إصابة جديدة بكورونا في روسيا.. قفزة قياسية رفعت الإجمالي فوق الـ80 ألفًا

66 وفاة جديدة وهو نفس الرقم المسجل أمس.. حصيلة ضحايا الوباء باتت 747 حالة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، قفزة قياسية، بأكثر من 6300 ألف حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار كورونا اليوم الأحد، تسجيل 6361 إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس (مقارنة مع 5966 إصابة في اليوم السابق)؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 80949 إصابة.

وسُجلت في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 66 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله أمس، وأصبحت حصيلة ضحايا الوباء 747 وفاة.

ووفق موقع "روسيا اليوم"، تَمَاثَلَ 517 مريضًا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767 شخصًا.