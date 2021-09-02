بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق

سعود بن خالد هنأ الأبطال المشاركين في البطولتين

اختتمت اليوم الخميس منافسات بطولتي الاتحاد للرماية العملية (الآبسك) وبطولة النخبة لرماية الأطباق (سكيت وتراب) بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية، وجاءت نتائج منافسات الفردي للرماية العملية بتحقيق الرامي محمد شوكان العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 59.327، والرامي سلطان عبيدالله الشمري في المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 47.862، والرامي حمد مطلق الشيباني في المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 47.541.



وعلى مستوى الفرق لنفس المسابقة حقق الأمن العام المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 139.665، وجاء منتخب أمن المنشآت في المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 113.624، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية منتخب مكافحة المخدرات بنتيجة 113.283.



وفي منافسات بطولة النخبة لرماية الأطباق (تراب) فئة المبتدئين، جاءت النتائج بتحقيق الرامي فهد علي السهلي المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 38، والرامي فهد ملفي الرشيدي في المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 34، والرامي إبراهيم شبيب المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 33.



وفي منافسات بطولة النخبة لرماية الأطباق (تراب) فئة الممتاز، جاءت النتائج بتحقيق الرامي فيصل سعود الدعجاني المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 119، والرامي محمد منصور الشريدة في المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 118، والرامي فهد ماكن المطيري في المركز الثالث والميدالية البرونزية بنتيجة 114.



وجاءت منافسات رماية الأطباق (سكيت) فئة الممتاز بتحقيق الرامي سعيد مقبل المطيري المركز الأول والميدالية الذهبية بنتيجة 51 في النهائي، وحصل الرامي حاتم مرضي الشمري على المركز الثاني والميدالية الفضية بنتيجة 45 في النهائي، وحل ثالثاً بالميدالية البرونزية الرامي محمد سعود الخمشي بنتيجة 38 في النهائي.



كما تم في ختام البطولتين تكريم الحكام المشاركين في إدارة المنافسات برئاسة رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الحكم الدولي محمد مغرم العسيري.. وهم: محمد العنزي، فرج العتيبي، مسفر العلياني، معدي الرشيدي، عبدالعزيز ال قحيصان، عبدالله السويد، حامد القحطاني، خالد الشيباني، فهد المواش.



وفي الختام هنأ رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد الأبطال المشاركين في البطولتين متمنياً أن يحالف الحظ بقية زملائهم الرماة في البطولات القادمة، كما أوضح بأن البطولتين تأتيان ضمن برنامج نشاط الاتحاد للربع الثالث من الموسم الرياضي 2021 وقد آتت ثمارها من خلال المنافسة الشريفة بين أبطال الوطن بتحقيق النتائج والأرقام الإيجابية والمبشرة بأن القادم أجمل بإذن الله، موجهاً شكره لكافة القطاعات العسكرية المشاركة.