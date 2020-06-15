الأرصاد تنبه العاصمة المقدسة و4 من محافظاتها: رياح وأتربة

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والليث، وخليص، والجموم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441 11:59 AM

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى السابعة مساء

الأرصاد تنبه العاصمة المقدسة و4 من محافظاتها: رياح وأتربة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم- من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة: (القنفذة، والليث، وخليص، والجموم)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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