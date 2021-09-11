التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.
وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.
قال: محاولات المليشيا تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط.
وقال التحالف: محاولات المليشيا عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.
وتابع: محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها ونتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين.