اتفاقية سعودية - فرنسية في الطيران المدني تضمنت النقل والخدمات اللوجستية

لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

وقَّع وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، صالح الجاسر، مع وزير النقل الفرنسي جيان بابتيست جيباري اتفاقية تعاون مشتركة بين البلدَيْن.

وفي التفاصيل، كشفت هيئة الطيران المدني عن تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال الطيران المدني، وبرامج النقل الجوي، والتعاون في مشاريع السلامة والأمن في قطاع الطيران.

وتضمنت الاتفاقية برنامجًا تنفيذيًّا لتعزيز التعاون بين الجانبَيْن في مجالات منظومة النقل والخدمات اللوجستية كافة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمستقبلية في تطوير وسائط النقل المتعدد، والإسهام في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية السعودية 2030 لترسيخ مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي.