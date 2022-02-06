ماذا يأكل المصاب بـ "أوميكرون"؟ هنا أطعمة تشجع الالتهابات وأخرى تكافحه

يعرضها مختص ويكشف الفروق الدقيقة عند استخدام الثوم والبصل طيلة الأسبوع

صرح رئيس فرع "الطب الوقائي" لمبادرة "HealthNet" الطبيب، سيرغي تشوداكوف؛ بأن تناول الوجبات السريعة وبدائل السكر والحلويات الصناعية يعرقل الشفاء العاجل من الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وقال الطبيب: "يتناول الناس اليوم في الغالب الوجبات التي تشجع على ظهور الالتهابات، ولا تساعد في تطوير جهاز المناعة، بل بالعكس تضعفه. هذه كلها وجبات سريعة، وخاصة البطاطس المقلية، والمايونيز الصناعي بالخل، والحلويات الصناعية"، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار إلى أنه ينبغي الانتباه بشكل خاص للمنتجات التي تحتوي على الفركتوز، مضيفا: "هناك اعتقاد خاطئ طويل الأمد بأن الفركتوز أكثر صحة من الغلوكوز. يعد البعض أن منتجات الفركتوز الصناعية تغذية صحية، على الرغم من أنها في الواقع لها تأثير مساعد للالتهابات وتسبّب مقاومة الأنسولين. والعصائر حتى عندما يتم تحضيرها حديثاً ليست مفيدة دائماً. ومن الأفضل اختيار الفواكه الطازجة.. وإذا تريدون شرب عصائر، فمن الأفضل أن تكون من الخضراوات أو على الأقل الفاكهة الحلوة والحامضة".

وأوضح أن الأطعمة التي تشجع الالتهابات تشمل أيضاً جميع الأطعمة المقلية، مشيراً إلى أن الخيار الأسوأ هو تناول اللحوم الحمراء المقلية بكميات كبيرة. والطريقة الأكثر أمانا لطهي مثل هذه اللحوم هي الغليان أو الطهي، لكن الطهي عالي الجودة على الشواية مقبول أيضاً (ولكن بالهواء الساخن). الشيء نفسه ينطبق على الخضار المشوية.

وبالنسبة للأطعمة المضادة للالتهابات، فتشمل الفواكه الحلوة والحامضة، وجميع الخضراوات تقريباً، فإنها مفيدة في كل من الأشكال: الخام والمعالجة حراريا، وأنواع مختلفة من التوت، وخاصة التوت الأسود.

وقال "تشوداكوف" إن الكركم يحظى بشعبية كبيرة الآن - فهذه التوابل لها أيضاً تأثير مضاد للالتهابات.

وأضاف: "هناك بعض الفروق الدقيقة عند استخدام البصل والثوم. وذكر أنه في روسيا من المقبول عموماً أن هذا علاج لجميع الفيروسات. لكن من الأفضل تناول البصل والثوم بكميات كبيرة في دورات - لمدة 3 أيام مع استراحة لمدة 7 أيام وليس كمنتج دائم، لأنهما يدمّران البكتيريا المعوية".

وأشار المتخصّص إلى أن "منتجات الألبان بالنسبة لعديد من الأشخاص تثير الالتهاب المزمن، لذا لا ينبغي إساءة استخدامها. فمن الأفضل إعطاء الأفضلية لمنتجات الألبان الزبادي. يمكن أن يكون دقيق الشوفان، إذا أكلته كل يوم، مشجعاً لظهور الالتهاب أيضا، لذلك من الأفضل استبداله بالحنطة السوداء والأرز والشعير اللؤلؤي".