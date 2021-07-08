"أبشر": استخدام جوالك المفعل بالمنصة للتسجيل لحساب آخر يعطل حسابك

ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية

نصحت منصة "أبشر" الإلكترونية بعدم استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر.

وتفصيلاً، كشفت منصة أبشر أن استخدام رقم جوالك المسجل والمفعل في منصة أبشر للتسجيل لحساب شخص آخر، يؤدي إلى تعطيل حسابك، ويتطلب منك تحديث رقم الجوال من خلال أجهزة الخدمات الذاتية.