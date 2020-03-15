بأكثر من 900 مهمة عمل.. "أمانة الطائف" تنفذ الإجراءات الاحترازية من كورونا

شملت 2500 محل.. وأغلقوا مقاهي الشيشة والألعاب بالمجمعات.. والمتابعة مستمرة

دعمت أمانة الطائف أعمال تطبيق ومراقبة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من الخلال تفعيل العديد من المهام الرقابية والإشرافية والتنفيذية بأرجاء المدينة، حيث تجاوزت المهام المنجزة أكثر من 900 مهمة عمل تم إنجازها خلال أسبوع، إنفاذاً لتوجيهات أمين الطائف المهندس، محمد بن هميل آل هميل.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن المهام المنفذة شملت المحال التجارية والمتعلقة بالمستهلك والحدائق والمنتزهات والمراكز التجارية والتجمعات والفعاليات الترفيهية وأسواق النفع العام وغيرها من الأنشطة التي تمس صحة المستهلك أو التي يكثر بها الزوار والمرتادون.

وبينت الأمانة أنها ممثلة في البلديات المرتبطة والبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية نفذت جولات ميدانية مخصصة على كافة الأنشطة التجارية والأنشطة الغذائية المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها والممارسات التي يجب الحذر منها ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية كتجنب السلوكيات الخاطئة كالبصق وعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة، وإيقاف أي عامل تظهر عليه أعراض (الحمى، الكحة، صعوبة التنفس) وغسل اليدين بمطهر أو غسلها جيداً بالماء والصابون، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم وأخرى للخضار، وتعقيم كافة الأسطح على مدار اليوم، لتشمل الحملات الرقابية أكثر من 2500 محل تم مراقبتها، كما تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين، وتستمر هذه الحملات والجولات الميدانية بشكل يومي بفترات صباحية ومسائية.

وكانت أمانة الطائف قد أغلقت في أوقات سابقة المقاهي الشعبية ومنعتها من تقديم الشيشة والمعسل وصادرت الفرق الرقابية محتويات المقاهي التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأشارت أمانة الطائف أنها قامت بتعقيم دورات المياه العامة بالحدائق والمنتزهات والمسطحات الخضراء وبالشوارع الرئيسية، كما نفذت برنامجًا مخصصًا لتعقيم ورش المنتزهات والحدائق والمداخل والمخارج ومواقع ألعاب الأطفال والألعاب الرياضية والمماشي والجلسات والمظلات والساحات البلدية والمرافق البلدية المختلفة، تعزيزاً للجهود الرامية لمكافحة الفيروس الجديد وتركيب أجهزة لتعقيم اليدين في مكاتب الأمانة والبلديات ودعم دورات المياه بمواد التعقيم اللازمة.

وألزمت الأمانة المجمعات التجارية والأسواق بإغلاق مواقع ألعاب الأطفال وإيقاف الأنشطة الترفيهية تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية.