الخضراوي يتأهل لدور الــ32 في بطولة نيجيريا لكرة الطاولة

تأهل لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي إلى دور الــ32 في بطولة نيجيريا الدولية بعد تغلبه على لاعب المنتخب النيجيري أوجستنا اومونول بنتيجة 4-0، في دور الــ64، وكانت نتيجة الأشواط على النحو التالي: الشوط الأول (11- 6)، الشوط الثاني (11- 2)، الشوط الثالث (11- 8)، الشوط الرابع (11- 2).

وفي دور الـ32 سيلاقي لاعب المنتخب السعودي علي الخضراوي، لاعب المنتخب البرازيلي مونتيرو تانجو؛ لدخول دور الـ16.

كما خسر لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز بوشليبي، من اللاعب المصري يوسف عبدالعزيز، بنتيجة 4-2؛ وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها بوشليبي في مباراته الثانية أمام اللاعب النيجيري.