محافظ يدمة يكرم أفراد المجاهدين ودوريات الأمن بمركز "الوجيد"

تقديرًا لجهودهم في القبض على مهربين وتسليمهم للجهات المختصة

كرم محافظ يدمه التابعة لمنطقة نجران موفق بن عبدالهادي العنزي، في مكتبة، أفراد المجاهدين والدوريات الأمنية بمركز "الوجيد"، نظير جهودهم في القبض على مهربين مجهولين من بينهم نساء وتسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتفصيلاً، أشاد المحافظ بالإنجازات الأمنية التي حققتها الدوريات الأمنية بالمراكز التابعة للمحافظة والتي أسهمت في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بالمنطقة.

وأكد "العنزي" أن الحملات الأمنية المتواصلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران، نائبه الرامية إلى تعزيز الأمن وتوفير الحماية والمساعدة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة وللقضاء على الظواهر السلبية وما من شأنه التأثير على سلامة أفراد المجتمع.