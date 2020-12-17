فارسة دنماركية تعلن المشاركة في مهرجان عبد العزيز للإبل العام المقبل

عبّرت عن انبهارها بهذا الموروث وتعلق السعوديين به

أعلنت الفارسة الدنماركية هيلي كروغلوند، المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، العام المقبل، مبدية إعجابها الشديد بما شاهدته من تنظيم وتفاعل خلال زيارتها للمهرجان في نسخته الحالية.



ويجذب مهرجان الملك عبد العزيز العديد من الجنسيات للتعرف على هذا الموروث الثقافي الكبير.



وقالت هيلي كروغلوند: إنها سمعت بالمهرجان من خلال إحدى السيدات السعوديات التي تكلمت عن هذا المهرجان في محاضرة، وتطرقت للعديد من الأمور عن الإبل.



وأضافت: "منذ تلك اللحظة عزمت على الحضور ومشاهدة هذا الحدث، وأتيت للسعودية مع زوجي وتواصلت مع صديقتي السعودية وأخبرتني بأن المهرجان بدأ، فلم أتردد إطلاقًا في زيارته؛ لأن هذا الأمر كان بمثابة تحقيق حلم لي".



وعن رأيها في المهرجان قالت "هيلي": "بصراحة ما شاهدته يفوق الوصف؛ حيث أعجبني المهرجان جداً، وأبهرتني العلاقة التي تربط المُلاك بإبلهم، كما أنني تعرفت على الكثير من الأمور الخاصة بمقاييس الجمال والتفاصيل التي تقوم عليها المفاضلة في التحكيم، وطريقة تتويج الفائزين، بصراحة معلومات قيمة خرجت بها من هذه الزيارة".



وتابعت: "سمعت عن بيع إحدى الفرديات بثلاثة ملايين ريال، وهذا شيء مدهش ومبهر يؤكد أهمية هذا الموروث وتعلق السعوديين به".



وأوضحت "هيلي" أنها فارسة تحب الخيل وتمارس هواية الفروسية منذ وقت طويل، كما تحب الصقور، وقالت: "بعد زيارتي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، أحببت الإبل جداً، خصوصاً اللون الأبيض الذي أعشقه في كل الحيوانات، وانتظروني في النسخة المقبلة فقد أشتري فردية وأشارك بها في المهرجان".