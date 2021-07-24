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بعد 3 أيام من البحث عنه بواسطة فِرق الإنقاذ وأقاربه ومتطوعين

علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء

عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة.



جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.