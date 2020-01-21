آل الشيخ: مسارات "الثانوي" تلغي السنة التحضيرية.. وفتح برامج إعداد المعلم العام القادم

قال إن نظام الجامعات الجديد لا يلغي مجانية التعليم.. ويمكن فتح الجامعات الأجنبية

أوضح وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المسارات الجديدة للتعليم الثانوي، وإنشاء الأكاديميات، سيلغيان الحاجة إلى "السنة التحضيرية"، وأن نظام الجامعات الجديد لا يلغي مجانية التعليم العالي.

وقال في معرض حديثه لبرنامج "في الصورة" مع المذيع عبدالله المديفر إنه يوجد لدينا خطأ استراتيجي مستمر، هو أن 100 % من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80 % منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80 % من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية. وهذا عكس متطلبات سوق العمل.

وأضاف: إعداد المعلمين المؤهلين الشغوفين بعملهم من أهم أولوياتنا. والأولوية الثانية هي تطوير المناهج لتتناسب مع احتياجاتنا الوطنية، ولتؤهل الجيل القادم لمتطلبات المستقبل. متوقعًا أن تُفتح برامج إعداد المعلم في الجامعات العام القادم.

وأبان "آل الشيخ" في عرضه للنظام الجديد للجامعات بقوله: "لا نفكر إطلاقًا في إلغاء مجانية التعليم الجامعي، أو قطع المكافآت عن الطلاب، وربما وافقنا على فروع جديدة للجامعات الأجنبية داخل السعودية". ‏

‏وأشار إلى أن قطاع التعليم قطاع ضخم، أصحاب المصلحة فيه هم نصف شعب السعودية، ويتكون من سبعة ملايين طالب في التعليم العام والجامعي، و170 ألفًا بالتدريب الفني والمهني، وعدد منتسبي هذا القطاع يصل إلى مليون منتسب.