الرميان: صندوق الاستثمارات العامة أسهم في استحداث 400 ألف فرصة عمل

قال: أحد أسرع الصناديق السيادية نمواً وتطوراً في العالم.. الأصول 1.8 تريليون ريال

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن الصندوق أسهم منذ عام 2017 في استحداث 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف الرميان، خلال مشاركته، اليوم، في أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م : صندوق الاستثمارات العامة أحد أسرع الصناديق السيادية نمواً وتطوراً في العالم.

وتابع: ارتفعت الأصول تحت الإدارة لصندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى 1.8 تريليون ريال ومستمرون في تحقيق مستهدفاتنا بضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محلياً - نستهدف رفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال.

وانطلقت في الرياض، اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022م، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء.

وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني" وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.