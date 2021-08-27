رينارد ومساعدوه في مدرجات "الدرة" لمشاهدة مباراة الهلال والباطن

تشهد مدرجات درة الملاعب (ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض) وجود المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي "إيرفي رينارد"، برفقة مساعديه؛ وذلك لمتابعة مباراة الهلال وضيفه الباطن ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ومنذ انطلاق منافسات الموسم الجديد يحرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعدوه على مشاهدة جميع مباريات دوري المحترفين.



يُشار إلى أن المدرب الفرنسي إيرفي رينارد أعلن يوم الاثنين الماضي تشكيلة المنتخب السعودي لمباراتَي فيتنام وعُمان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.



وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الفيتنامي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في الثاني من سبتمبر، قبل أن يلتقي نظيره العماني في السابع من الشهر ذاته.



وتضم المجموعة اليابان وأستراليا والصين أيضًا، على أن يتأهل صاحبا المركزَين الأولَين في كل من المجموعتَين مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث مواجهة الملحق الآسيوي الفاصلة، ويتأهل الفائز لخوض الملحق العالمي.



واستدعى رينارد 25 لاعبًا، هم: محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، محمد خبراني، محمد البريك، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، عبدالله عطيف، علي الحسن، عبدالإله المالكي، علي الأسمري، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد كنو، فهد المولد، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان وصالح الشهري.