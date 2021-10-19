شرطة مكة المكرمة تقبض على مواطنَيْن عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي "ساهر"

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر؛ عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي (ساهر)، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.