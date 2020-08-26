"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية موزمبيق

ناقشا في اتصال هاتفي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية موزمبيق السيدة فيرونيكا ماكامو.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.