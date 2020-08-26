"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية موزمبيق

ناقشا في اتصال هاتفي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية موزمبيق السيدة فيرونيكا ماكامو.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 04:11 PM

ناقشا في اتصال هاتفي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية موزمبيق

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية موزمبيق السيدة فيرونيكا ماكامو.

وتضمّن الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

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