الإفطار الجماعي لصحة الطائف يتحول إلى "ورشة عمل" لتطوير الخدمات

"المؤنس": هذه المناسبات تجمع القيادات والموظفين وتعطي مجالاً أرحب للنقاش

طغت مناقشة سبل تطوير العمل على أي نقاشات أخرى في "الإفطار الجماعي" الذي نظمته الشؤون الصحية بالطائف لمنسوبيها، والذي حضره مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس, ومساعدوه، ومديرو الإدارات والمستشفيات.

وتحوّل الإفطار الجماعي إلى ورشة عمل مفتوحة وودية لمناقشة العديد من الأمور الرامية إلى تطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من الخدمات الصحية المختلفة سواء من خلال المستشفيات والمراكز الصحية أو الإدارات الأخرى.

وتبادل الحضور الآراء والأفكار التي من الممكن أن تسهم في الرقي بالخدمات، وتطوير الأداء، بما يُسهم في خدمة المرضى.

وأكد "المؤنس" على أهمية مثل هذه اللقاءات في مختلف المناسبات باعتبارها مهمة جداً للمزيد من التواصل والتآلف والتقارب، كما أنها تجمع جميع الكوادر من القيادات والمسؤولين والموظفين, مما يعطي مجالاً أرحب وأوسع للنقاش، وزيادة التواصل والالتقاء خارج نطاق العمل في جوٍ أخوي.

ومن ناحيته، أشار الدكتور فواز الزايدي مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات الطبية المساعدة إلى أن اللقاء كان متميزاً في هذا الشهر الكريم، حيث تم الاجتماع على طعام الإفطار الرمضاني في جوٍ تسوده الألفة والمحبة , وتزامن ذلك مع أمطار الخير والبركة , لافتاً إلى أن الساعات التي سبقت وتلت وجبة الإفطار كانت عبارة عن ورشة عمل لمناقشة العديد من الأمور الرامية إلى تطوير الأداء، معرباً عن شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في هذه المناسبة التي تعدُ من المناسبات التي تتكرر في صحة الطائف في أوقات مختلفة.

يذكر أن صحة الطائف قد نجحت في السنوات الأخيرة في إحداث نقلة في الخدمات الصحية بالمحافظة بفضل الله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ,حيث تم افتتاح برج النساء والولادة بسعة 300 سرير بدلاً من قسم محدود الخدمات في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ليتحول إلى مستشفى مستقل متخصص في أمراض النساء والولادة ويشمل أكثر من 7 غرف ولادة و8 غرف عمليات حديثة وعيادات متخصصة وأقسام طوارئ وأقساماً مساندة وأدواراً تضم العديد من الغرف للتنويم وتقديم الخدمات العلاجية, وافتتاح مستشفى أم الدوم, ومستشفى المحاني, وإنشاء وحدة القسطرة القلبية ,ووحدة السمنة , ووحدة الطب النووي, وزيادة السعة السريرية في أقسام الطوارئ والعناية المركزة , وإضافة 40 عيادة جديدة لطب الأسنان.

وقامت بالتوسع في الخدمات في المراكز الصحية من خلال تزويدها بما تحتاجه من الأجهزة والكوادر البشرية والتخصصات المختلفة , وإنشاء مستودعات للإمداد, ورفع عقود الصيانة والتشغيل ,وتطبيق مؤشرات الأداء في مختلف الأعمال مما أدى إلى الارتقاء بالأداء في كافة المجالات دون استثناء, كما تم العمل على تطوير بيئة العمل لتتواكب مع الخدمات المختلفة، وجار تطوير البيئة في بقية المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات والذي ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية.