"المطرفي" مساعدًا لمدير "صحة الرياض" للتخطيط والتطوير

أصدر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني، قرارًا بتكليف الأخصائي نايف بن ظاهر المطرفي، بأعمال ومهام مساعد المدير العام لشؤون التخطيط والتطوير، لمدة عام.

ويعتبر "المطرفي" من الكفاءات الصحية المتميزة في الرياض، ويحمل درجتي ماجستير في الجودة والأخلاقيات الحيوية.

كما سبق له العمل في مناصب صحية قيادية، منها: مدير لقطاع الجودة في مستشفيات جنوب منطقة الرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في التجمع الفرعي الأول بالرياض، ومديرًا لإدارة الجودة في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج.

ومن جانبه، أعرب الأخصائي نايف المطرفي، عن خالص شكره وتقديره للمدير العام على هذه الثقة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن الجميع لتطوير الخدمات الصحية بمنطقة الرياض.