"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 01:18 PM

تشمل عددًا من المحافظات وتستمر حتى 9 مساء

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش، وشرورة)، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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