العراق يسجل 4580 إصابة جديدة و33 حالة وفاة بكورونا

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4580 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1156137 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 16102، فيما تم تسجيل 5412 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1067387 حالة.