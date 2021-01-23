"الهلال" يواصل تصدُّره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على "ضمك"

"الأهلي" يتجاوز "الفيصلي"

حافظ الهلال على صدارة ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه على ضمك بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط؛ ليرتفع رصيده إلى 50 نقطة بدون أي خسارة مع نهاية الجولة السابعة عشرة.



وفاز الأهلي على الفيصلي بثلاثة أشواط نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني.



ونجح الاتحاد في تجاوز الخليج بعد فوزه بثلاثة أشواط دون مقابل محافظًا على مركزه الثالث 39 نقطة.



وفاز السلام على الوحدة بثلاثة أشواط نظيفة دون مقابل، وفاز الترجي على الابتسام بثلاثة أشواط دون مقابل، كما فاز النصر على الموج بالنتيجة ذاتها.