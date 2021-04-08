شاهد.. "سبق" توثّق لإرث المملكة من داخل "رحلة العلا عبر الزمن"

معرض أطلقه ولي العهد ضمن أكبر مبادرة لإحياء الواحات الثقافية بالعالم

تصوير: يحيى المازن : وثقت "سبق"، عبر فيديو، نموذجاً لالتزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على الإرث الثقافي والطبيعي؛ وذلك من داخل معرض المخطط العام لـ"رحلة العلا عبر الزمن" الذي أطلقه سمو ولي العهد، مساء أمس.

ويشمل المعرض أكبر مبادرة لإحياء وتأهيل الواحات الثقافية والطبيعية بشكل مستدام في العالم، حيث ستصبح العلا نموذجاً عالمياً للتنمية المستدامة والمسؤولة والشاملة للمجتمع المحلي.