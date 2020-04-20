مكة.. 402 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات

تأتي في مقدمة مدن المملكة وفق آخر إحصاءات "الصحة"

سجلت مكة المكرمة 402 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، وهي الحصيلة الأعلى لها منذ بداية انتشار فيروس "كورونا" الجديد.

وجاءت مكة المكرمة في صدارة مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد، وفق في آخر إحصاءات وزارة الصحة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم 2552حالة؛ منها 2170 حالة نشطة، فيما تماثلت للشفاء 345 حالة، وبلغ عدد الوفيات بمكة 37 حالة بعد أن سجلت أمس خمس حالات وفاة.