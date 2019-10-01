وزير النقل: إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع خلال ٣٠ يومًا

قدّم الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إخماد الحريق بالسليمانية

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الدكتور نبيل العامودي أنه بالرغم مما حدث من أضرار نتيجة حريق محطة قطار الحرمين بالسليمانية في محافظة جدة إلا أن قطار الحرمين السريع سيعاود تقديم خدماته خلال ٣٠ يوماً مستخدماً محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة سكان محافظة جدة وزوراها، بالإضافة إلى محطات مكة المكرمة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمدينة المنورة.

وقال "العامودي": توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بشأن توفير أكفأ وأجود الخدمات لضيوف الرحمن والمعتمرين والزوار واضحة وتأتي كأولويّة لدى الجميع.

وأضاف: هذا الأمر واضح وبيّن للجميع من خلال تكاتف مختلف الجهات لاحتواء الحريق في محطة السليمانية، ونشكر جميع من عمل على إخماد الحريق من الدفاع المدني وطيران الأمن والهلال الأحمر والفرق المساندة من أرامكو والقوات الجوية والطيران المدني.

وكان الوزير، يرافقه رئيس الهيئة العامة للنقل رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المكلف الدكتور رميح الرميح، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور بشار المالك، قد استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد في موقع المحطة ظهر يوم الاثنين، للوقوف على حجم الضرر والتأكد من سلامة الجميع.

جدير بالذكر، أنه تم إخلاء المحطة من الركاب والعاملين بشكل عاجل فور انطلاق أنظمة الإنذار الخاصة بالحريق عند الساعة ١٢:٠٥ ظهر يوم الأحد ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩م، وساهمت أنظمة الإنذار المبكر بحمد الله- في سلامة الجميع بشكل فعال.

ورغم أن الحريق استمر لمدة ١٥ ساعة متمركزًا في سقف المحطة، إلا أن أنظمة الحماية داخل المحطة والأبواب المضادة للحريق قد عزلت أدوار المحطة مما وفر حماية للأدوار الأول والثاني والثالث بالإضافة إلى القبو حيث توجد معظم أنظمة التحكم والتشغيل.

ولم يصل الحريق إلى السكة أو أنظمة الكهرباء للخطوط الحديدية، مما سيمكن المُشغل من إعادة حركة القطارات مروراً من المحطة المتضررة دون التوقف بها والتوقف ببقية المحطات الأخرى بما فيها محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة لخدمة محافظة جدة.