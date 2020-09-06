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أكدت تضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس

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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.