"المالكي" مديراً للموارد البشرية بجامعة المؤسس

أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي قراراً بتكليف عبدالرحمن بن سعيد عيظة المالكي بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وللرغبة في تطوير إدارات الجامعة والاستفادة من معارف وخبرات القيادات الإدارية ودعم قدراتها ولتحقيق الإثراء الوظيفي.

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03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441 11:42 PM

"المالكي" مديراً للموارد البشرية بجامعة المؤسس

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أصدر مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي قراراً بتكليف عبدالرحمن بن سعيد عيظة المالكي بالعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية وللرغبة في تطوير إدارات الجامعة والاستفادة من معارف وخبرات القيادات الإدارية ودعم قدراتها ولتحقيق الإثراء الوظيفي.

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