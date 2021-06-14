"الصحة" تُفعّل أنشطة اليوم العالمي للتبرع بالدم

نفذت حملة في ديوانها بمشاركة عدد كبير من المنسوبين

فعّلت الصحة أنشطة اليوم العالمي للتبرع والذي يُقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة "، حيث نظمت "الصحة" حملة للتبرع بالدم في ديوان الوزارة، شهدت مشاركة عدد كبير من منسوبيها للتبرع بالدم.

وتسعى "الصحة" من خلال هذه الأنشطة إلى التوعية بأهمية وفوائد التبرع بالدم، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، وتبيان آثارها الصحية لدى جميع فئات المجتمع، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين، لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساس المتوفر في بنوك الدم بوزارة الصحة.

جدير بالإشارة أن إجمالي عدد المتبرعين بالدم خلال العام ٢٠٢٠م بلغ 342.460 متبرعاً.