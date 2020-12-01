فيديو مروع.. كيف انتقمت راكبة من فتاة عنيدة على الطائرة

حقق 97 مليون مشاهدة منذ الجمعة الماضية

على متن الطائرة جلست فتاة في مقعدها وأسدلت شعرها الأشقر الطويل على ظهر المقعد، كان الشعر يخبئ شاشة التلفزيون الداخلية عن عيني الراكبة خلفها، وحين طالبتها بإبعاد شعرها، رفضت الفتاة بعناد شديد، وهنا جاء الانتقام المروع من راكبة المقعد الخلفي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن فيديو الانتقام هذا حقق 97 مليون مشاهدة منذ بثه يوم الجمعة الماضي على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

ويُظهر الفيديو الراكبة الغاضبة وهي تمسك مقص أظافر وتقص أجزاء من شعر الفتاه، وبعدها تقوم بلصق قطع اللبان في شعرها، ثم تغمس أطراف الشعر في كوب من القهوة، وحتى عندما مرت المضيفة وشاهدت ما يحدث، لم تتدخل في الأمر.

وقد حاولت الراكبة مرارًا إبعاد شعر الفتاة، لكن الأخيرة كانت تصر على إعادته إلى مكانه فوق الشاشة، غير مدركة للضرر الذي لحق به.

وفي النهاية، عرفت الفتاة العنيدة ما حدث، فنهضت غاضبة في صمت، ويبدو أنها توجهت لبعض أفراد الطاقم للشكوى مما فعلت الراكبة.

وحسب الصحيفة، رغم الانتقام الحاقد للراكبة الغاضبة، فقد أيدها الكثير من المشاهدين فيما فعلت.

كتبت مستخدمة تيك توك، تدعى هايدن: "في البداية شعرت بالحزن للفتاة في المقعد الأمامي، ولكن بعد أن استمرت في رمي شعرها للخلف وأصرت على ذلك، أشعر أنها نالت ما تستحق".وتضيف الصحيفة، شاهد الملايين الفيديو، رغم أن كثيرين يعتقدون أنه ربما يكون غير حقيقي، يقول أحد مستخدمي تيك توك: "يبدو أن الفيديو معد مسبقًا بين الفتاتين"، مشيرًا إلى أن الراكبتين كانتا ترتديان نفس القبعات، وقد تكونان صديقتين

ويزعم آخرون أن الشعر ربما كان باروكة أو شعرًا مستعارًا، فكتبت امرأة تدعى جوليان: "عندما يلمس أحد شعرك، ستشعر به وتعرف ما يحدث".