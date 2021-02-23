تبوك.. 1389 جولة ميدانية وإغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات كورونا

خلال الحملات المشتركة أمس مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الاحترازات

أغلقت أمانة منطقة تبوك وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 89 منشأة تجارية، خالفت تعليمات التدابير الوقائية والاشتراطات الصحية؛ وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية نفّذت 1389 جولة رقابية، رصدت خلالها 118 مخالفة، وإغلاق 30 منشأة تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية وإغلاق 59 منشأة مخالفة للاشتراطات صحية.

وأكدت الأمانة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19؛ داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بتطبيق الاحترازات الوقائية من خلال الاتصال على الرقم 940 أو تطبيق بلدي 940 المتاح عبر الأجهزة الذكية.