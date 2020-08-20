"كورونا" يصيب 605 لبنانيين ..ويسلب الحياة من 4

ارتفاع المرضى بالفيروس إلى 10.925

سجّل لبنان 605 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الخميس)؛ ليرتفع العدد إلى 10.952 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.050، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 113 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.