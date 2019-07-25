252 متدربًا يكملون فعاليات اليوم الأخير من الأسبوع الثالث للتدريب الصيفي بتعليم المخواة

أكمل 252 متدربًا ومتدربة فعاليات اليوم الأخير من الأسبوع الثالث للتدريب الصيفي بتعليم المخواة.



وشهد اليوم الأخير من برامج التدريب إقبالاً كبيراً من المتدربين والمتدربات، وكان الحضور الأكبر من نصيب برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة (بحث الدرس)، الذي شهد حضور 30 متدربًا، فيما كان عدد الملتحقات بالبرنامج التدريبي، دمج مهارات التفكير في التدريس 29 متدربة.



وأثنى مدير تعليم المخواة، علي الجالوق، على حماس الملتحقين بهذه البرامج، مؤكداً على أن ذلك يعكس الروح الإيجابية العالية لمن ينتسبون لمهنة التعليم السامية، كما يؤكد مستوى الوعي لديهم بأهمية تطوير الذات واستثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع وبما يسهم في بناء شخصياتهم كقادة للتحول. كما شكر "الجالوق" فريق العمل المكلف بالتدريب الصيفي على جهودهم المتميزة في سبيل إثراء هذا البرنامج.



وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المخواة، ناصر بن محمد العُمري، أن عدد الساعات التدريبية التي تم تنفيذها بلغ 449 ساعة تدريبية استهدفت أكثر من 950 متدربًا ومتدربة، فيما بلغ عدد البرامج التدريبية المنفذة فعلياً بنهاية الأسبوع الثالث 31 برنامجاً.