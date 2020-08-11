تأهيل وصيانة 190 شارعًا بعد أمطار وسيول الطائف

إزاحة 960 طنًا من الأتربة والصخور

نفذت أمانة الطائف، أعمال التأهيل والصيانة لأكثر من 190 شارعًا تضررت من الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

ورقعت فرق الصيانة أكثر من 1200 حفرة وتصدع نجمت عن الأمطار، وأزالت آليات وفرق النظافة أكثر من 960 طنًا من الأتربة والصخور التي جرفتها السيول للطرق والشوارع.

وعالجت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، الهبوط والتشققات والحفر التي شهدتها عدد من شوارع الطائف، بتنفيذ أعمال التأهيل وإعادة السفلتة، لدعم انسيابية سلاسة الحركة المروية، وتقليل الازدحام في المواقع المكتظة.

وأوضحت أمانة الطائف، أن الفرق الميدانية رصدت معدل كفاءة الطبقة الأسفلتية وقت هطول الأمطار وتأثير ارتياد الشاحنات للطرق في عدد من المواقع، ونفذت فرق العمل أعمال الكشط وإعادة السفلتة اللازمة.

وأشارت إلى أنها راعت خلال تنفيذ البرنامج عدم تعطيل الحركة المرورية أوقات الذروة.

وبينت الأمانة أن خطط وبرنامج التأهيل الشامل للشوارع الرئيسية والفرعية وشوارع الأحياء تعمل وفق آلية محتمة لمتابعة الكثافة ونسب الارتياد بالشوارع مما يسهم في معالجة الأضرار بالسرعة الكافية لضمان التشغيل الأمثل لشبكة الطرق الداخلية.