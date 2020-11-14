هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا

سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد هولندا

0

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 11:16 PM

إجمالي الإصابات بلغ 442544 والوفيات 8443 شخصًا

هولندا تسجّل 5941 إصابة جديدة بكورونا و83 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أمستردام

0 352

سجّلت هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية 5941 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 442544 حالة.

وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان اليوم أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 83 حالة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8443 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد هولندا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020