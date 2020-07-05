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استشهد بقصة امرأة أنجبت 9 وقال: إذا كانت رغبتها فلتتحمّل.. على الأزواج الرفق

يحرق المسكينة.. "المطلق" داعياً إلى تنظيم الحمل: يُباح لهذه الحالات.. وهنا لا يجوز!

دعا المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، إلى تنظيم الحمل وتَنْسيقه، موضحاً أن الحمل المتكرّر يرهق صحة المرأة، داعياً في هذا الصدد إلى الرفق بها، فصحة الزوجة وشبابها فائدة لها ولأسرتها وأولادها وزوجها.



وأفتى "المطلق"، في هذا الصدد، بجواز تأخير الحمل وتنظيمه للدراسة أو الوظيفة أو خدمة أمها المريضة، وأنها إن شاء الله مأجورة.



جاء ذلك في ردّه ضمن برنامج فتاوى على القناة السعودية عن حكم تأخير الحمل لأجل دراسة أو وظيفة؟ حيث أجاب المطلق: "يستطيع الزوج والزوجة تنسيق الحمل، نفترض أن زوجة لديها دراسة ماجستير أو دكتوراه وحملها قد يتسبّب في تأخيرها وربما يلغون دراستها ويفصلونها! فهل نقول لها احملي ويفصلونك؟! .



وأضاف: "إذا احتاجت المرأة لتأخير الحمل وتنظيمه لدراسة أو وظيفة أو خدمة أمها المريضة في المستشفى أو في غيره، تريد خدمتها وترغب في تأخير الحمل فيجوز ذلك وإن شاء الله لها أجر".



وتابع: "أما تأخير الحمل بسبب عدم وجود المصروفات أو لعدم الرغبة في الحمل والإنجاب، فهذا لا يجوز لأن النبي ﷺ حث الناس على الإنجاب".



ولفت "المطلق" الى أن "الحمل المتكرّر يحرق المرأة المسكينة، فالرفق طيب، شباب المرأة للزوج فلا ترهقونهم بالحمل والإنجاب المتكرر".



وأردف: "أنا أدعو أن الواحد ما يرهق زوجته، واستشهد بقصته مع امرأة أنجبت 9 أبناء، فالتفتّ إلى زوجها وقال له: ارفق بزوجتك دعها تأخذ بعد كل ولادة فرصة سنتين راحة وتحمل في السنة الثالثة، فكان رد الزوج أنها لا تسمع كلامه لرغبتها في الحمل المتكرر والإنجاب".



وأوضح، أنه إذا كانت رغبة الحمل المتكرر من الزوجة، فهذا شأنها وهي تتحمّل التعب والمصاعب، أما إذا كان من الأزواج فأنا أدعوهم إلى أن يرفقوا بزوجاتهم.



وخلص "المطلق"، إلى القول: "ينبغي للناس أن ينسقوا في بيتهم، فصحة المرأة تستفيد منها هي وأولادها وزوجها، والتدبير طيب".