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يعاني "ثلاسيميا الدم الكبرى" وتضخمًا في الكبد وضعفًا في وظائف تخثر الدم

الطائف.. تدخل جراحي ينقذ حياة شاب مزيلاً 3.5 لتر من السوائل حول قلبه

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استطاع فريق طبي بـ"تخصصي الطائف"، إزالة 3.5 لتر من السوائل حول القلب لشاب بالعقد الثاني من عمره تم تحويله من إحدى المستشفيات بعد معاناته من هبوط وظائف القلب وضعف ضخ الدم كادت أن تسبب له مضاعفات خطيرة على حياته.



وفي التفاصيل، فإن شاب يبلغ من العمر 27 عاماً تمت إحالته من إحدى المناطق المجاورة كان يشكو من صعوبة شديدة في التنفس وبانت عليه أعراض ما يعرف باحتشاء القلب، وبعد إجراء الفحوصات السريرية وأشعة جهاز الإيكو تبين وجود تجمع للسوائل بين الغشاء التاموري حول القلب والعضلة القلبية مما تسبب في هبوط في وظائف القلب وضعف في ضخ الدم.



وعلى الفور، تم نقل المريض إلى غرفة العمليات؛ حيث أجريت له عملية جراحية وتم فتح الغشاء التاموري المحيط بالقلب وسحب أكثر من ثلاثة ونصف لتر من التجمع الدموي، كما تم إرسال عينات للمعمل لتحديد أسباب حدوث مثل تلك الحالات الطبية، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وتماثل الشاب للشفاء وتم السماح له بمغادره المستشفى بعد استشاره المختصين في الأمراض المعدية وأمراض الدم.



يُذكر أن هذه الحالات تعتبر من الحالات الطارئة في تخصص القلب والتي تستوجب سحب هذا الكم من السوائل بصفه عاجلة لإنقاذ حياة المريض ويمكن سحب هذه السوائل عن طريق القسطرة في عدد كبير من الحالات، ولكن لم يكن ذلك ممكناً في حالة هذا الشاب الذي كان يعاني من ثلاسيميا الدم الكبرى وتضخم في الكبد وضعف في وظائف تخثر الدم.



وتكون الفريق الطبي من رئيس قسم القلب الدكتور رضا العوكلي ورئيس قسم التخدير الدكتور حسين عبدالحميد وطبيب التخدير خالد سليم والدكتور محمد طارق وفني التخدير مشعل الجهني وفريق الخدمات الطبية والعناية المركزة.