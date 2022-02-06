السفارة السعودية بالمغرب تُعزي أسرة الطفل ريان والقيادة والشعب الشقيق

قالت: نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.. إنا لله وإنا إليه راجعون

قدمت سفارة المملكة في المغرب التعازي لأسرة الطفل ريان، الذي توفي بعد أن ظل عالقًا في بئر لأيام في قرية إغران بمدينة شفشاون الواقعة شمال المغرب.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: ببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة #الطفل_ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي الشقيق، في وفاة المغفور له، ونشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد صدر بيان عن الديوان الملكي المغربي، أكد وفاة الطفل ريان أورام، جاء فيه: على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالًا هاتفيًّا مع السيد خالد أورام والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وأعرب الملك، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم.