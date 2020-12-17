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قالت: قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية

"التجارة" تستدعي 680 مكيف "سبيلت" من هذا النوع وتطالب بإرجاعه واسترداد مبلغ الشراء

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 680 مكيف سبيلت، 12 وحدة "شيجو chigo" CZS12CT 2019.

وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء بسبب أن هذه الأجهزة غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت "التجارة" إلى التواصل مع الوكيل؛ لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.