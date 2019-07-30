الشاب "صالح الهلالي" المفقود بالدمام يكمل 6 سنوات من الغياب

والده ناشد مَن يعثر عليه أو يعرف معلومات عنه التواصل معهم

أكمل الشاب صالح بن محسن الهلالي ست سنوات من الغياب بعد أن اختفى من أمام منزله في الدمام بحي عبدالله فؤاد ثاني أيام عيد الفطر من عام 1434هـ؛ إذ خرج لأداء صلاة المغرب في المسجد الواقع أمام منزله ولم يرجع، وكان يعاني ضعفًا بالبصر.

وقال والد الطفل لـ"سبق": فقدتُ ابني منذ نحو 6 أعوام؛ إذ خرج ولم يعد، ولا يزال لدي بصيص أمل بعودته لنا بعد مُضي هذه السنين.

وأضاف بأنه تقدَّم ببلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية عن فقدان ابنه، ولم تعثر عليه حتى الآن.

وأوضح "الهلالي" أن أوصاف ابنه أنه يزن مائة كجم، وطوله 160سم، ويعاني صعوبة في النطق، وكان يبلغ من العمر 18 سنة حين فقدانه.

وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، قد أصدر تعليماته فور وقوع الحادثة للجهات المختصة بتكثيف البحث عن الشاب المفقود صالح الهلالي.

وناشد والده كل من يعرف أية معلومات عنه الاتصال على الأرقام (0555889886-0552903155-0595559988).