كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت كوريا الجنوبية 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 168046 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 5 حالات وفاة إضافية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 2043 وفاة.