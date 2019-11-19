تركي آل الشيخ يوضح.. تمديد موسم الرياض يشمل هذه المناطق فقط

أوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بعض النقاط بشأن توجيه سمو ولي العهد بتمديد موسم الرياض حتى نهاية يناير؛ مشيرًا إلى أن الموسم سينتهي في وقته المقرر مسبقًا، وأن التمديد سيشمل بعض المناطق فقط.

وفصّل "آل الشيخ" الأمرَ عبر تغريدة على حسابه، كتب فيها: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم:

١- الموسم ينتهي في وقته ١٥ ديسمبر، والتمديد لبعض المناطق فقط.

٢- مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة، هي التي سوف تمدد إلى ١٨ يناير ٢٠٢٠. ٣- يمدد البوليفارد إلى نهاية شهر مارس ٢٠٢٠. وتستاهلون أكثر".

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وجّه بتمديد فعاليات موسم الرياض؛ بحسب ما جاء في تغريدة سابقة لرئيس الهيئة العامة للترفيه.

يُذكر أن "موسم الرياض" انطلقت فعالياته يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، ويعد الأضخم على مستوى منطقة الشرق الأوسط؛ إذ أوجد حِراكًا اقتصاديًّا لافتًا في العاصمة الرياض، وخيارات ترفيهية جاذبة للسياح من مختلف دول العالم؛ لا سيما أن فعالياته جاءت متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والمراحل العمرية، وتنفذ في 12 موقعًا؛ منها 6 مواقع رئيسية، وأخرى مثلها فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.

وكشف "آل الشيخ" في وقت سابق أن عدد زوار فعاليات "موسم الرياض" وصل إلى أكثر من 7 ملايين و600 ألف زائر حتى أسبوعه السادس؛ فيما حقق قوة شرائية كبيرة في عدد من فعالياته المتنوعة التي تتجاوز 100 فعالية موزعة على أنحاء العاصمة الرياض.