جولة مفاجئة ترصد عدم التقيُّد بلبس الكمامات في السوق الأسبوعي واليومي بـ"العارضة"

"البلديات" تدعو إلى التباعد الجسدي وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج

كشفت جولة مفاجئة، قامت بها فِرق الرقابة الصحية ببلدية محافظة "العارضة"، بمساندة من الدوريات الأمنية، عدم التقيد ببعض الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المتمثل في لبس "الكمامة". وقد تم رصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحابها.

وتفصيلاً، ‏تكثف الفِرق الرقابية ببلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان، بمشاركة الجهات الأمنية والفرق التطوعية، أعمالها الميدانية في الأسواق والحدائق والمتنزهات العامة والمنشآت التجارية، لمتابعة تطبيق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد رصدت الفِرق في السوق الأسبوعي واليومي بالمحافظة مخالفة عدم التقيد بلبس الكمامة؛ وتم اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وكانت أمانة منطقة جازان قد رصدت خلال شهر أكثر من 800 مخالفة بعد تنفيذ نحو 26 ألف جولة رقابية ميدانية، فيما تم إغلاق سوق العيدابي كإجراء احترازي من فيروس كورونا، وذلك بشكل مؤقت.

يُذكر أن غرامة عدم لبس الكمامات تبلغ قيمتها 1000 ريال، تتم مضاعفتها في حال تكرار المخالفة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمولات والأسواق والمتاجر، وغيرها من أماكن الوجود.

وكان رئيس بلدية العارضة قد وجّه الفِرق المختصة في البلدية بتكثيف أعمال الرقابة الميدانية، وتطبيق العقوبات النظامية المنصوص عليها بحق المخالفين للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد شددت على مُلاك المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية ومحال الحلاقة والعاملين فيها بالالتزام ببروتوكولات عودة النشاطات المحدثة التي يتم العمل بها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ودعت الوزارة الجميع إلى تنفيذ البروتوكولات الوقائية المتبعة، المتمثلة في التباعد الجسدي في أماكن انتظار وتسلم الطلبات، وعدم التزاحم والتدافع عند المداخل والمخارج، وعدم المشاركة لأكثر من مجموعة على طاولة واحدة.