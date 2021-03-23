وزير الحرس يناقش استراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية

استعرض سير العمل في مستشفيات الوزارة والطب العسكري الميداني

اجتمع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بكلٍ من المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور مشعل المسعد.

وشهد الاجتماع استعراض سير العمل في مستشفيات الحرس الوطني والطب العسكري الميداني، وكذلك مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية "كيمارك" وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

كما ناقش الأمير "عبدالله" استراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية.

وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

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23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442 02:22 PM

استعرض سير العمل في مستشفيات الوزارة والطب العسكري الميداني

وزير الحرس يناقش استراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اجتمع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، بكلٍ من المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، والمدير العام التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة الدكتور مشعل المسعد.

وشهد الاجتماع استعراض سير العمل في مستشفيات الحرس الوطني والطب العسكري الميداني، وكذلك مركز الملك عبدالله للأبحاث الطبية "كيمارك" وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

كما ناقش الأمير "عبدالله" استراتيجية التطوير المقترحة للشؤون الصحية.

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وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز

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