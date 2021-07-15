مدير "هدف": أسهمنا في توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة خلال 6 أشهر

المنشآت المتوسطة الأكثر استفادة من دعم التوظيف بـ67 ألف موظف وموظفة

ذكر مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تركي الجعويني، أن "هدف" أسهم في دعم توظيف 142 ألف مواطن ومواطنة بمختلف الأنشطة والمهن بالقطاع الخاص خلال النصف الأول من 2021.

وقال "الجعويني": شكلت نسبة الإناث 59% بواقع 83.713 مستفيدة، فيما شكل الذكور 41% بواقع 58.622 مستفيدًا.

وأشار إلى أن المنشآت المتوسطة كانت الأكثر استفادة من دعم التوظيف بعدد 67 ألف موظف وموظفة.