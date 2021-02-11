فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

غداة إعلان "الطاقة الذرية" بدء طهران في إنتاج اليورانيوم المعدني

حذرت فرنسا إيران، اليوم (الخميس)، من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد الموقف النووي تدهورًا وتضر بفرصة الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته "فرانس 24"، على ضرورة تجنب اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي.

ولفتت الوكالة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.