مكة.. ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

عددهم 298 شخصاً من جنسيات مختلفة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر الشبكة وعددهم 298 شخصاً، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: اتخذت بحق الموقوفين الإجراءات النظامية كافة.

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13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 05:31 PM

عددهم 298 شخصاً من جنسيات مختلفة

مكة.. ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر الشبكة وعددهم 298 شخصاً، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: اتخذت بحق الموقوفين الإجراءات النظامية كافة.

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