قبل المواجهة الثأرية المرتقبة .. "مصر" تطلب تغيير موعد مواجهة "السنغال"

في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2022

قال الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الاثنين ، إنه قرر مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل تغيير موعد مواجهة مصر والسنغال في إياب المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم قطر 2022 وفق ما ذكر مصدر من الاتحاد.

وأكد المصدر ذاته: "قررنا مخاطبة الفيفا لتأجيل مباراة الإياب، لتجري يوم 29 مارس بدلاً من 28".

وأضاف المصدر: "إقامة لقاء الذهاب يوم 25 والعودة 28 أمر مرهق للمنتخب المصري، وهو ما دفعنا لاتخاذ قرار بطلب تعديل موعد لقاء الإياب".

وتابع: "اتحاد الكرة سيوفر طائرة خاصة تقل المنتخب إلى السنغال بعد لقاء الذهاب مباشرة، لتجنب الإجهاد في حالة السفر بالطيران العادي".

يُذكر أن منتخب "الفراعنة" خسر أمام السنغال بالذات، بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، بعد تعادلهما من دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.