جمعية تطوير لخدمة الأحياء تسلم الفائزين بمسابقة الملك سلمان جوائزهم

"العتيبي" يشكر الداعمين على رفع سقف جوائزها وزيادة عدد المشاركين فيها

سلم رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الشيخ الدكتور نهار بن عبدالرحمن العتيبي، بمقر الجمعية بحي لبن بالرياض الفائزين جوائزهم التي أعلنت عنها الجمعية في وقت سابق تحت مسمى "مسابقة إنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني ٩١ "، ورصدت لها مبالغ مالية.

وفي بداية الحفل، الذي حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية والفائزين بالمسابقة وذووهم والبالغ عددهم عشرة فائزين؛ قال "العتيبي": نثمن المسابقة ولقبها العظيم الذي تحمله وتشكر القائمين على المسابقة والداعمين لها الأمير أحمد السديري والشيخ حسن الشريف اللذين دعما المسابقة ورفعا سقف الجوائز وعدد الفائزين من ثلاثة فائزين إلى عشرة فائزين وتكفلا بجوائزهم والبالغ قيمتها 19 ألف ريال.

وقد حصل الفائز الأول والثاني كل منهما على ثلاثة آلاف ريال والثالث والرابع على ألفي ريال لكل واحد منهما، وحصل بقية الفائزين على 1500 ريال، وتم تسليمهم الشيكات والتقطت الصور التذكارية.

وحضر اللقاء المسؤول المالي بالجمعية محمد بن بجاد الحبردي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن مشيخي.