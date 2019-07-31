جرائم قطر وتركيا في ليبيا بالصوت والصورة .. زيارة إلى أمريكا كشفت كل شيء!

"السعيدي": العالم كله يعرف حقيقتهما .. و"شنيب" تدعو إلى رفع حظر التسليح عن الجيش

بينما كشف الجيش الليبي عن رصده اتصالات بين عناصر في "القاعدة" وكل من تركيا وقطر، سلّم وفد مجلس النواب الليبي خلال زيارته إلى واشنطن، الإدارة الأمريكية ملفاً كاملاً عن انتهاكات النظاميْن القطري والتركي في بلاده.

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري؛ إن الجيش رصد اتصالات هاتفية بين عناصر في تنظيم "القاعدة" الإرهابي وقطر وتركيا.

وأشار "المسماري"؛ خلال مؤتمر صحفي بحسب "البيان" الإماراتية، إلى أن قادة الإرهاب في قطر وتركيا وليبيا أجروا اتصالات مكثّفة بعد الغارات التي نفّذها سلاح الجو الليبي في مصراتة، موضحاً أنه تم تقديم أدلة للقضاء تتعلق بجرائم ميليشيات طرابلس.

من ناحيته، قال رئيس الوفد ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب؛ إنه تم تقديم ملف كامل إلى الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة تؤكّد تورُّط قطر وتركيا في دعم الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق مالياً وإعلامياً ولوجستياً، وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا، حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع "حكومة الوفاق".

ويتضمن الملف الذي قدّمه الوفد الليبي إلى الإدارة الأمريكية وثائق وصوراً وأشرطة فيديو تكشف الدور التخريبي القطري - التركي في ليبيا، إلى جانب اعترافات موثّقة لإرهابيين تم القبض عليهم في مناطق عدة، مثل: بنغازي ودرنة وطرابلس، يكشفون من خلالها عن الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية من كل من الدوحة وأنقرة.

كما يتضمن الملف معلومات موثّقة عن العناصر الإرهابية الملاحقة دولياً التي فرضت عليها عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الأمن والمطلوبة للقضاء الليبي بتهم الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر وارتكاب جرائم حرب، وهي تقود حالياً المعارك ضدّ الجيش الليبي في محاور القتال بالمنطقة الغربية، مدعومة بالأسلحة والتمويلات والخبرات التركية والقطرية.

زيارة ناجحة

من جهته، أكّد النائب بالبرلمان الليبي علي السعيدي؛ أن زيارة وفد مجلس النواب إلى واشنطن واجتماعه بأعضاء الكونجرس ومسؤولين في البيت الأبيض وفي "الخارجية" الأمريكية، كانت ناجحة؛ باعتبارها قدمت للإدارة الأمريكية صورة واضحة عمّا يدور على الأراضي الليبية، وطبيعة المعركة التي يقودها الجيش الوطني ضدّ الميليشيات الخارجة عن القانون والجماعات الإرهابية وجحافل المرتزقة الأجانب المرتبطة بالنظاميْن القطري والتركي، التي تتحرك في إطار مشروع "إخواني" معادٍّ لتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية وفي التوصل إلى الحل السياسي.

وأوضح "السعيدي"؛ أن الإدارة الأمريكية على علم بحقيقة المشهد الليبي، وهي تدرك جيداً أن الجيش الليبي يقاوم الإرهاب والتطرف وعصابات المرتزقة والمهرّبين ودواعش المال العام، كما أن العالم كله؛ وليس الأمريكان فقط، يعلم بحقيقة الدور القطري - التركي التخريبي الذي لا يزال يستهدف ليبيا ومؤسساتها، وبخاصة جيشها الوطني خدمة لمشروع "الإخوان" وحلفائهم.

وطالبت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب؛ المجتمع الدولي، بكف تدخل السلطات التركية والقطرية في الشأن الداخلي الليبي؛ داعيةً مجلس الأمن إلى رفع حظر التسليح عن القوات المسلحة لتحرير التراب الليبي من التنظيمات الإرهابية.

ردة فعل إيجابية

وقال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ وليد فارس؛ إن الوفد البرلماني الليبي الذي زار واشنطن أنجز أموراً مهمة لمصلحة ليبيا من خلال عقد اجتماعاتٍ عديدة مع مجلس الأمن القومي والدفاع ومسؤولين بالكونجرس، مؤكداً أن وفد البرلمان فتح طريقاً سياسياً بين ليبيا ومؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية.