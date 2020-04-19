مواطنة ومصري وهنديان.. تعرّف على تفاصيل 4 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" في حائل

جاءت إيجابية بحكم مخالطتها المباشرة مع حالة نشطة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس "كورونا" بمنطقة حائل، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى سبع حالات في منطقة حائل.

وعلمت "سبق " أن الحالة الأولى المسجلة اليوم هي لمواطنة سعودية (27 عاماً)، والحالة الثانية لمُقيم مصري (31 عاماً)، والحالة الثالثة لمُقيمة من الجنسية الهندية (27 عاماً)، والحالة الرابعة لمُقيم من الجنسية الهندية (36 عاماً).

ووردت أنباء عن أن جميع الحالات جاءت إيجابية بحكم مخالطتها المباشرة مع الحالة الثانية بالمنطقة التي أعلنتها وزارة الصحة في 14 إبريل لمقيم مصري، والذي تم رصد حالته بأحد المستشفيات الخاصة.

وعلمت "سبق" أن "صحة حائل" مستمرة بتكثيف فحصها وتوعيتها للجاليات من مختلف الجنسيات عبر عربة العيادات المتنقلة التي تمركزت في حي مزدحم بالعمالة، وكذلك الفحص المبكر على جميع من يثبت مخالطتهم للحالات المُعلن عنها، إلا أن الحالة الثانية أخذت حيزاً كبيراً من الفحص الذي تجريه "صحة حائل".